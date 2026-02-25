Житель, вернувшийся в Хоровлу: Многолетняя тоска осталась в прошлом
Внутренняя политика
- 25 февраля, 2026
- 07:45
Возвращение в свое родное село радует меня.
Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Низами Кяльбялиев, переселившийся сегодня в село Хоровлу Джебраильского района.
По его словам, он долгие годы с тоской ждал возможности вернуться на родную землю:
"Слава Богу, многолетняя разлука осталась в прошлом. Мы безмерно благодарны Верховному главнокомандующему и нашей доблестной армии за то, что подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази", - подчеркнул он.
Отметим, что сегодня из города Баку в село Хоровлу Джебраильского района была отправлена очередная группа переселенцев.
