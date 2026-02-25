Житель, вернувшийся в Хоровлу: Многолетняя тоска осталась в прошлом

Возвращение в свое родное село радует меня.

Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Низами Кяльбялиев, переселившийся сегодня в село Хоровлу Джебраильского района.

По его словам, он долгие годы с тоской ждал возможности вернуться на родную землю:

"Слава Богу, многолетняя разлука осталась в прошлом. Мы безмерно благодарны Верховному главнокомандующему и нашей доблестной армии за то, что подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня из города Баку в село Хоровлу Джебраильского района была отправлена очередная группа переселенцев.