Житель, вернувшийся в Хоровлу: Многолетняя тоска осталась в прошлом

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 07:45
    Возвращение в свое родное село радует меня.

    Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Низами Кяльбялиев, переселившийся сегодня в село Хоровлу Джебраильского района.

    По его словам, он долгие годы с тоской ждал возможности вернуться на родную землю:

    "Слава Богу, многолетняя разлука осталась в прошлом. Мы безмерно благодарны Верховному главнокомандующему и нашей доблестной армии за то, что подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази", - подчеркнул он.

    Отметим, что сегодня из города Баку в село Хоровлу Джебраильского района была отправлена очередная группа переселенцев.

