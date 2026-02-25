İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukraynadakı müharibədə ölən mülki şəxslərin sayı açıqlanıb

    Digər
    • 25 fevral, 2026
    • 06:17
    Ukraynadakı müharibədə ölən mülki şəxslərin sayı açıqlanıb

    Rusiya-Ukrayna müharibəsindən dörd il keçməsinə baxmayaraq, bu, kollektiv vicdanımızda ləkə olaraq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasının dördüncü ildönümü münasibətilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxışında bunu bildirib və dərhal atəşkəs çağırışını təkrarlayıb.

    Quterreş ABŞ-ın və digər ölkələrin müharibəyə son qoymaq səyləri barədə danışıb, lakin gərginliyin azaldılması və diplomatiya üçün yer yaradılması üçün konkret tədbirlərin görülməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayıb.

    Müharibədən danışan Quterreş bildirib: "Beynəlxalq hüququn bu ciddi şəkildə pozulmasının kaskad nəticələrinin şahidi olduq".

    Onun sözlərinə görə, Ukraynada müharibənin başlanğıcından bəri 15 mindən çox mülki şəxs həlak olub, 41 mindən çox insan yaralanıb. Ölən və yaralananlar arasında 3200 uşaq var.

    Quterreşin bəyanatını onun adından BMT-nin Sülh Quruculuğu üzrə Baş katibinin müavini Rozmari Dikarlo oxuyub.

    Rusiya Ukrayna müharibə
    Генсек ООН: Война в Украине - пятно на нашей коллективной совести

    Son xəbərlər

    06:40

    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:34

    Keçmiş məcburi köçkün: Horovluya geri döndüyüm üçün unudulmaz hisslər yaşayıram

    Daxili siyasət
    06:28

    Horovluya qayıdan sakin: Uzun illərin həsrəti sona çatıb

    Daxili siyasət
    06:17

    Ukraynadakı müharibədə ölən mülki şəxslərin sayı açıqlanıb

    Digər
    05:46

    Elektron Giriş İcazəsi olmayanlar Britaniyaya buraxılamyacaqlar

    Digər ölkələr
    05:17

    Zelenski: 90 milyard avronun bir hissəsi yazda Ukraynaya veriləcək

    Digər ölkələr
    04:42

    ABŞ Rusiya ilə əlaqələrinə görə dörd şəxs və üç təşkilata qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    04:26

    Türkiyədə "F-16" qəzaya uğrayıb, pilot şəhid olub

    Region
    04:15

    Uitkoff Cenevrədə Umerovla görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti