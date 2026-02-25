İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Xətainin bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 25 fevral, 2026
    • 07:13
    Bu gün Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirib ki, Xətai rayonu, M.Hadi küçəsində qaz xəttinin yeri dəyişdiriləcək.

    Bununla əlaqədar saat 10.00-dan etibarən M.Hadi küçəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Azəriqaz Bakı
    В некоторых участках Хатаинского района подача газа будет ограничена

