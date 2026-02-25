Xətainin bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 25 fevral, 2026
- 07:13
Bu gün Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirib ki, Xətai rayonu, M.Hadi küçəsində qaz xəttinin yeri dəyişdiriləcək.
Bununla əlaqədar saat 10.00-dan etibarən M.Hadi küçəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
