В некоторых участках Хатаинского района подача газа будет ограничена

Сегодня в некоторых участках Хатаинского района города Баку будет временно приостановлено газоснабжение.

Как передает Report, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Отмечается, что в Хатаинском районе на улице М. Хади будет изменено расположение газовой линии.

В связи с этим с 10:00 утра газоснабжение на улице М. Хади будет временно ограничено.