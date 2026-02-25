Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 25 февраля, 2026
    • 07:17
    В некоторых участках Хатаинского района подача газа будет ограничена

    Сегодня в некоторых участках Хатаинского района города Баку будет временно приостановлено газоснабжение.

    Как передает Report, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

    Отмечается, что в Хатаинском районе на улице М. Хади будет изменено расположение газовой линии.

    В связи с этим с 10:00 утра газоснабжение на улице М. Хади будет временно ограничено.

    Xətainin bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

