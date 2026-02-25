В некоторых участках Хатаинского района подача газа будет ограничена
Энергетика
- 25 февраля, 2026
- 07:17
Сегодня в некоторых участках Хатаинского района города Баку будет временно приостановлено газоснабжение.
Как передает Report, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Отмечается, что в Хатаинском районе на улице М. Хади будет изменено расположение газовой линии.
В связи с этим с 10:00 утра газоснабжение на улице М. Хади будет временно ограничено.
Последние новости
08:03
Официальный Токио: В Тегеране задержан гражданин ЯпонииДругие страны
07:51
Бывший вынужденный переселенец: Возвращение в Хоровлу дарит незабываемые чувстваВнутренняя политика
07:45
Житель, вернувшийся в Хоровлу: Многолетняя тоска осталась в прошломВнутренняя политика
07:38
Каракас осудил вскрытие диппочты в аэропорту ПанамыДругие страны
07:17
В некоторых участках Хатаинского района подача газа будет ограниченаЭнергетика
07:02
В Совбезе ООН поспорили о национальности постпреда РоссииДругие страны
06:40
Фото
В село Хоровлу Джебраильского района отправлена очередная группа переселенцевВнутренняя политика
06:14
Число погибших из-за мощных дождей в Бразилии достигло 30 человекДругие страны
05:44