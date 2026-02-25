Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Cümə məscidini ziyarət ediblər
Daxili siyasət
- 25 fevral, 2026
- 10:16
Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva fevralın 24-də Quba rayonuna səfər çərçivəsində şəhərin əhəmiyyətli tarixi-memarlıq abidələrindən olan Cümə məscidini ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı məscidin imamı Seyran Fərəczadə və məscidin dini icmasının sədri İlqar Bayramov Quba Cümə məscidi barədə ətraflı məlumat verib.
Bildirilib ki, məscid XIX əsrin unikal memarlıq nümunələrindən biri olmaqla bölgənin dini-mədəni həyatında mühüm yer tutur. Məsciddə Quran kursunun fəaliyyət göstərdiyi qeyd olunub. Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva həmin otağa da baş çəkiblər.
Sonda Leyla Əliyeva və Alena Əliyevaya "Qurani-Kərim" hədiyyə olunub.
Son xəbərlər
11:45
Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olubDigər
11:39
Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilərElm və təhsil
11:36
Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
11:36
Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunurİKT
11:35
Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilərİKT
11:28
Foto
Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçiribFərdi
11:28
"Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədirElm və təhsil
11:28
Almatıda Azərbaycan və Qazaxıstan diplomatları arasında görüş keçirilibXarici siyasət
11:26