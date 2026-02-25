Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Джума-мечеть

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 10:20
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Джума-мечеть

    24 февраля в рамках поездки в Губинский район Лейла Алиева и Алена Алиева посетили один из значимых историко-архитектурных памятников города Джума-мечеть.

    Как сообщает Report, во время посещения имам мечети Сейран Фараджзаде и председатель религиозной общины мечети Ильгар Байрамов подробно рассказали о Губинской Джума-мечети.

    Отмечалось, что мечеть, являясь одним из уникальных архитектурных образцов XIX века, занимает важное место в религиозно-культурной жизни региона. В мечети проводятся курсы по изучению Корана. Лейла Алиева и Алена Алиева также посетили это помещение.

    В заключение Лейле Алиевой и Алене Алиевой был подарен Священный Коран.

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Cümə məscidini ziyarət ediblər
    Leyla Aliyeva and Alena Aliyeva visit Juma Mosque

