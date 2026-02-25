İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 10:03
    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Zaporojye vilayətinə növbəti hücumları nəticəsində dörd nəfər ölüb, daha iki nəfər yaralanıb.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov teleqramda yazıb.

    "Rusiya qoşunları Zaporojye vilayətinin 32 yaşayış məntəqəsinə 643 zərbə endirib", - o bildirib.

    İ.Fedorovun sözlərinə görə, 12 aviazərbə qeydə alınıb.

    Nəticədə yaşayış evlərinin, avtomobillərin və infrastruktur obyektlərinin zədələnməsinə dair 218 müraciət daxil olub.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi İvan Fedorov Zaporojye
    ВС РФ нанесли удары по Запорожской области Украины, есть жертвы

