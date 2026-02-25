Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var
- 25 fevral, 2026
- 10:03
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Zaporojye vilayətinə növbəti hücumları nəticəsində dörd nəfər ölüb, daha iki nəfər yaralanıb.
"Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov teleqramda yazıb.
"Rusiya qoşunları Zaporojye vilayətinin 32 yaşayış məntəqəsinə 643 zərbə endirib", - o bildirib.
İ.Fedorovun sözlərinə görə, 12 aviazərbə qeydə alınıb.
Nəticədə yaşayış evlərinin, avtomobillərin və infrastruktur obyektlərinin zədələnməsinə dair 218 müraciət daxil olub.
