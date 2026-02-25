ВС РФ нанесли удары по Запорожской области Украины, есть жертвы
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 09:54
В результате очередных атак ВС РФ по Запорожской области Украины погибли четыре человека, еще двое получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
"Всего за сутки российские войска нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области", - написал он в Telegram.
По его словам, зафиксировано 12 авиаударов, применение 401 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV), а также 7 обстрелов из РСЗО.
В результате поступило 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
