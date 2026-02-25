Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    ВС РФ нанесли удары по Запорожской области Украины, есть жертвы

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 09:54
    ВС РФ нанесли удары по Запорожской области Украины, есть жертвы

    В результате очередных атак ВС РФ по Запорожской области Украины погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

    "Всего за сутки российские войска нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области", - написал он в Telegram.

    По его словам, зафиксировано 12 авиаударов, применение 401 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV), а также 7 обстрелов из РСЗО.

    В результате поступило 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

    Украина российско-украинская война Запорожская область Россия погибшие пострадавшие
    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Последние новости

    10:09

    МИД Азербайджана поздравил Кувейт

    Внешняя политика
    10:06
    Фото

    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе

    Внутренняя политика
    10:05

    Цена серебра повысилась выше $90 за тройскую унцию

    В регионе
    09:59
    Фото

    В Вашингтоне организована выставка, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    09:54

    Азербайджан сегодня отправит в Армению 4,5 тыс. тонн дизтоплива

    Энергетика
    09:54

    ВС РФ нанесли удары по Запорожской области Украины, есть жертвы

    Другие страны
    09:53
    Фото

    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву

    Внешняя политика
    09:50

    Посол: Госдеп США направил Украине дипуведомление из-за удара по порту Новороссийска

    Другие страны
    09:40

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $72

    Энергетика
    Лента новостей