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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib

    Sosial müdafiə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 15:02
    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Şuşa şəhərində Şuşa və Xocavənd rayonlarının sakinlərini qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qəbul zamanı vətəndaşlar məşğulluq, əlillik, pensiya və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Müraciət edənlər sırasında şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçıları da olub.

    Hər bir müraciət fərdi qaydada araşdırılıb və nəticəsinə uyğun tədbirlər görülüb. Sorğu xarakterli müraciətlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun izahatlar verilib. Vətəndaşlar müraciətləri əsasında aktiv məşğulluq proqramlarına, habelə özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmələri üçün qeydiyyata alınıblar.

    Nazir Anar Əliyev özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində Şuşa şəhər sakini Zeynalov Kamil Babək oğlu üçün qurulmuş kiçik təsərrüfat sahəsinə baxış keçirib.

    Proqramın dəstəyi ilə Kamil Zeynalov üçün "Səyyar kofe evləri" istiqaməti üzrə zəruri aktivlər təqdim edilməklə kiçik biznes qurulub. O, işsiz və işaxtaran şəxslərin kiçik biznesə çıxışına imkan yaradılması, öz təsərrüfatlarını yaratmaları üçün göstərilən dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə edib.

    Qeyd edək ki, ötən dövrdə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində Şuşada 27 şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub.

    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib
    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib
    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib
    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib
    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib
    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib
    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib
    Anar Əliyev Şuşada sakinləri qəbul edib
    Anar Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Vətəndaş qəbulu Şuşa
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