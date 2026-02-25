Azərbaycan XİN Küveyti təbrik edib
Xarici siyasət
- 25 fevral, 2026
- 09:55
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Küveyti Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.
"Küveyt Dövlətinin və xalqının Milli Günü münasibətilə səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq! Milli Günün mübarək, Küveyt!", - paylaşımda qeyd olunub.
Our heartfelt congratulations and warmest wishes to the friendly State of Kuwait and its people on the occasion of their National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 25, 2026
Happy National Day, Kuwait! 🇦🇿-🇰🇼@MOFAKuwait pic.twitter.com/0eygcdErEV
Son xəbərlər
10:16
Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Cümə məscidini ziyarət ediblərDaxili siyasət
10:15
Azərbaycanın sığorta bazarı 4 %-dən çox kiçilibMaliyyə
10:14
Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıbHadisə
10:08
Ali Məhkəmə: Bundan sonra ər-arvad bir-birlərinə qarşı mənəvi zərər iddiası qaldıra biləcəkDigər
10:03
Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
10:01
Azərbaycan ötən il Fransadan cücə tədarükünü bərpa edibBiznes
09:58
Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıbSağlamlıq
09:56
Naxçıvanda içində 9 min manatdan çox pul olan ödəmə terminalını oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
09:55