МИД Азербайджана поздравил Кувейт

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Кувейт с Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в социальной сети X.

"От всей души поздравляем и желаем всего наилучшего дружественному государству Кувейт и его народу по случаю Национального дня! С Национальным днем, Кувейт",- говорится в публикации.