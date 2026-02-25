МИД Азербайджана поздравил Кувейт
Внешняя политика
- 25 февраля, 2026
- 10:09
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Кувейт с Днем независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в социальной сети X.
"От всей души поздравляем и желаем всего наилучшего дружественному государству Кувейт и его народу по случаю Национального дня! С Национальным днем, Кувейт",- говорится в публикации.
Our heartfelt congratulations and warmest wishes to the friendly State of Kuwait and its people on the occasion of their National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 25, 2026
Happy National Day, Kuwait! 🇦🇿-🇰🇼@MOFAKuwait pic.twitter.com/0eygcdErEV
Последние новости
11:10
В Лянкяране оползень вызвал проседание асфальта на дорогеПроисшествия
11:09
Наиль Марданов: Интернет-трафик в Азербайджане превысил 7 терабитИКТ
11:05
Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничестваВнешняя политика
11:04
Из Грузии депортированы 85 человек, включая граждан АзербайджанаВ регионе
11:02
Полиция Шри-Ланки арестовала экс-главу разведки в связи с терактами 2019 годаДругие страны
11:01
В Азербайджане усилят контроль за обработкой данных в системах искусственного интеллектаИКТ
11:00
Фото
Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки со станка очередных ковров для Шушинской мечетиKультурная политика
10:56
В Азербайджане обсуждают требования к кибербезопасности при дистанционной работеИКТ
10:54