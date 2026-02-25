Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıb
- 25 fevral, 2026
- 09:58
Ötən axşam Su çərşənbəsi səbəbilə qalanan tonqalda iki nəfər yanıq xəsarəti alıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmin şəxslərdən biri 15 yaşlı oğlan, digəri 9 yaşlı qızdır.
Həmin şəxslər Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunublar.
