В Азербайджане двое детей получили ожоги у праздничного костра в Су чершенбеси
Здоровье
- 25 февраля, 2026
- 10:23
В Азербайджане два человека получили ожоги у праздничного костра в Су чершенбеси.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.
Согласно информации, один из пострадавших - 15-летний мальчик, а другая - 9-летняя девочка.
Пострадавшие доставлены в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.
