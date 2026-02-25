В Азербайджане двое детей получили ожоги у праздничного костра в Су чершенбеси

В Азербайджане два человека получили ожоги у праздничного костра в Су чершенбеси.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Согласно информации, один из пострадавших - 15-летний мальчик, а другая - 9-летняя девочка.

Пострадавшие доставлены в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.