Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане двое детей получили ожоги у праздничного костра в Су чершенбеси

    Здоровье
    • 25 февраля, 2026
    • 10:23
    В Азербайджане двое детей получили ожоги у праздничного костра в Су чершенбеси

    В Азербайджане два человека получили ожоги у праздничного костра в Су чершенбеси.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

    Согласно информации, один из пострадавших - 15-летний мальчик, а другая - 9-летняя девочка.

    Пострадавшие доставлены в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.

    Су чершенбеси праздничный костер ожоги
    Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıb

    Последние новости

    11:10

    В Лянкяране оползень вызвал проседание асфальта на дороге

    Происшествия
    11:09

    Наиль Марданов: Интернет-трафик в Азербайджане превысил 7 терабит

    ИКТ
    11:05

    Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    11:04

    Из Грузии депортированы 85 человек, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    11:02

    Полиция Шри-Ланки арестовала экс-главу разведки в связи с терактами 2019 года

    Другие страны
    11:01

    В Азербайджане усилят контроль за обработкой данных в системах искусственного интеллекта

    ИКТ
    11:00
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки со станка очередных ковров для Шушинской мечети

    Kультурная политика
    10:56

    В Азербайджане обсуждают требования к кибербезопасности при дистанционной работе

    ИКТ
    10:54

    В истории чемпионата Азербайджана зафиксирован 250-й автогол

    Футбол
    Лента новостей