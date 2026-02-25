ABŞ Rusiya ilə əlaqələrinə görə dörd şəxs və üç təşkilata qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 25 fevral, 2026
- 04:42
ABŞ hakimiyyəti antirusiya sanksiya siyahısını daha üç hüquqi və dörd fiziki şəxslə genişləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin (OFAC) press-relizində bildirilib.
Sanksiyalar kiberfəzadakı fəaliyyətlə əlaqədar tətbiq edilib. Qeyd olunub ki, üç rusiyalı, bir Özbəkistan vətəndaşı, həmçinin BƏƏ-də qeydiyyatdan keçmiş "Advance Security Solutions" və "Special Technology Services LLC FZ." şirkətləri, Rusiyanın "Matritsa" MMC-si sanksiyalar altına düşüb.
Daha əvvəl Avropa Komissiyasının sədri Ursula Fon der Lyayen qeyd edib ki, Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketinin qəbul edilməsi zaman məsələsidir.
Son xəbərlər
05:17
Zelenski: 90 milyard avronun bir hissəsi yazda Ukraynaya veriləcəkDigər ölkələr
04:42
ABŞ Rusiya ilə əlaqələrinə görə dörd şəxs və üç təşkilata qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
04:26
Türkiyədə "F-16" qəzaya uğrayıb, pilot şəhid olubRegion
04:15
Uitkoff Cenevrədə Umerovla görüşməyi planlaşdırırDigər ölkələr
03:39
Kim Çen In nüvə silahlarını 13 yaşlı qızına həvalə edibDigər ölkələr
03:34
Rakkadakı buraxılış məntəqəsinə hücum edən terrorçular məhv edilibDigər ölkələr
03:07
"Qarabağ"ın futbolçusu: "Nyukasl"a qarşı iki fərqli oyun keçirdikFutbol
03:00
"Nyukasl"ın baş məşqçisi: 2:0 hesablı üstünlükdən sonra "Qarabağ"ın müdafiə xəttini yarmaq çətinləşdiFutbol
02:46