    ABŞ Rusiya ilə əlaqələrinə görə dörd şəxs və üç təşkilata qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    • 25 fevral, 2026
    • 04:42
    ABŞ hakimiyyəti antirusiya sanksiya siyahısını daha üç hüquqi və dörd fiziki şəxslə genişləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin (OFAC) press-relizində bildirilib.

    Sanksiyalar kiberfəzadakı fəaliyyətlə əlaqədar tətbiq edilib. Qeyd olunub ki, üç rusiyalı, bir Özbəkistan vətəndaşı, həmçinin BƏƏ-də qeydiyyatdan keçmiş "Advance Security Solutions" və "Special Technology Services LLC FZ." şirkətləri, Rusiyanın "Matritsa" MMC-si sanksiyalar altına düşüb.

    Daha əvvəl Avropa Komissiyasının sədri Ursula Fon der Lyayen qeyd edib ki, Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketinin qəbul edilməsi zaman məsələsidir.

    ABŞ sanksiyaları Rusiya Ursula fon der Lyayen
    США ввели санкции против четырех лиц и трех организаций за связи с РФ

