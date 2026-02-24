США ввели санкции против четырех лиц и трех организаций за связи с РФ

Власти США пополнили антироссийский санкционный список еще тремя юридическими и четырьмя физическими лицами.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Согласно документу, санкции вводят в связи с активностью в киберпространстве. В частности, под санкциями оказались трое россиян, один гражданин Узбекистана, а также зарегистрированные в ОАЭ компании Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ., российское ООО "Матрица".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что принятие 20-го пакета санкций против России - это лишь вопрос времени.