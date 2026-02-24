Фон дер Ляйен: Принятие 20-го пакета санкций против РФ - вопрос времени

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что ЕС рано или поздно примет 20-й пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Санкции должны быть приняты единогласно, и, конечно, такой принцип не изменится. Мы работали над 19-м пакетом санкций достаточно успешно. Ни один из этих процессов не был простым, но, исходя из опыта предыдущего пакета, я уверена, что мы также примем и 20-й", - сказала она.

Отметим, что новый пакет будет включать полный запрет на морские перевозки российской нефти, усиление экспортных ограничений, расширение санкций против теневого флота на 43 судна и меры против обхода санкций. ЕС также планирует ввести ограничения на экспорт оборудования и услуг на сумму более €360 млн, заблокировать участие ряда банков в третьих странах в незаконной торговле товарами под санкциями и ввести меры против криптовалют.