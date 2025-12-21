Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иран и Пакистан обсудили региональные вопросы

    Заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Пакистана в соцсети Х.

    В ходе беседы стороны рассмотрели двустороннее сотрудничество в различных сферах и обменялись мнениями по региональным процессам. Оба министра подтвердили приверженность дальнейшему укреплению торговли, коммуникаций и контактов.

    Также была подчеркнута готовность продолжать тесное взаимодействие для обеспечения регионального мира и развития.

