Иран и Пакистан обсудили региональные вопросы
В регионе
- 21 декабря, 2025
- 16:44
Заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Пакистана в соцсети Х.
В ходе беседы стороны рассмотрели двустороннее сотрудничество в различных сферах и обменялись мнениями по региональным процессам. Оба министра подтвердили приверженность дальнейшему укреплению торговли, коммуникаций и контактов.
Также была подчеркнута готовность продолжать тесное взаимодействие для обеспечения регионального мира и развития.
