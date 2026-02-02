Эрдоган обсудит с членами правительства эскалацию между Ираном и США

Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание правительства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, на заседании будут обсуждаться продолжающаяся напряженность между Ираном и США, а также последняя ситуация в Газе и Украине. Кроме того, на фоне недавних событий в Сирии предметом обсуждения станет безопасность турецких границ.

Также будет проведен обмен мнениями о текущем состоянии экономики Турции.