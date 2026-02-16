На севере Москвы в офисном центре произошел пожар, спасены 16 человек
В регионе
16 февраля, 2026
- 12:54
На севере Москвы пожар произошел в офисном центре с хостелами.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС.
Сообщается, что спасены 16 человек.
Работы по тушению пожара продолжаются.
