    Ərdoğan nazirlərlə İran-ABŞ gərginliyini müzakirə edəcək

    Region
    02 fevral, 2026
    08:37
    Ərdoğan nazirlərlə İran-ABŞ gərginliyini müzakirə edəcək

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə bu gün Nazirlər Kabinetinin iclası keçiriləcək.

    "Report" bu barədə "Haber Global"a istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, iclasda İranla ABŞ arasında davam edən gərginlik başda olmaqla, Qəzza və Ukraynadakı son durum müzakirə ediləcək. Bununla yanaşı, Suriyada son yaşanan hadisələr fonunda Türkiyənin sərhəd təhlükəsizliyi də müzakirə mövzusu olacaq.

    Həmçinin Türkiyə iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti ətrafında da fikir mübadiləsi aparılacaq.

    Türkiyə Nazirlər Kabineti İran-ABŞ gərginliyi
    Эрдоган обсудит с членами правительства эскалацию между Ираном и США

