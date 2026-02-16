Матч "Карабах" - "Ньюкасл" будут судить норвежские арбитры
Футбол
- 16 февраля, 2026
- 13:16
Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом", который пройдет в Баку, будут судить норвежские арбитры.
Как сообщает Report, главным арбитром встречи назначен Эспен Эскас.
Отметим, что матч стартует 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная встреча состоится в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 в Англии.
