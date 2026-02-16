Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Завтра в Азербайджане ожидается до 23° тепла

    Экология
    • 16 февраля, 2026
    • 13:11
    Завтра в Азербайджане ожидается до 23° тепла

    В Азербайджане 17 февраля температура воздуха повысится до 23°.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и вечером местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 15-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 19-23° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 13-18° тепла.

    прогноз погоды Азербайджан служба гидрометеорологии
    Sabah 23 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
    Ты - Король

    Последние новости

    13:39

    МАГАТЭ и Иран завершили технические обсуждения по ядерной программе

    Другие страны
    13:36
    Фото

    Переселившимся в Ходжалы 30 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    13:33

    В Пакистане в результате взрыва погибли двое, 12 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:28

    В Азербайджане будут предоставляться субсидии на логистику

    Бизнес
    13:27

    Правящая партия Армении: Взаимные визиты гражданского общества направлены на укрепление мира

    В регионе
    13:23

    В России 9 человек погибли за неделю из-за схода снега с крыш

    В регионе
    13:20

    При пожаре на севере Москвы пострадали шесть человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:16

    Матч "Карабах" - "Ньюкасл" будут судить норвежские арбитры

    Футбол
    13:11

    Завтра в Азербайджане ожидается до 23° тепла

    Экология
    Лента новостей