Завтра в Азербайджане ожидается до 23° тепла

В Азербайджане 17 февраля температура воздуха повысится до 23°.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и вечером местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 15-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 19-23° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 13-18° тепла.