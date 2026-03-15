Референдум в Казахстане признан состоявшимся
- 15 марта, 2026
- 13:31
Референдум по новой Конституции в Казахстане признан состоявшимся.
Как сообщает Report, данные результатов голосования предоставил на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемесов.
По его словам, к 14:00 (13:00 по бакинскому времени) проголосовали 51,93% граждан или 6 471 378 человек.
Для признания результатов референдума действительными явка должна превысить 50% от общего числа зарегистрированных избирателей. В настоящее время показатель явки превышает требуемый порог.
