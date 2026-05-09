Президент США допустил возобновление операции Project Freedom в Ормузском проливе
Другие страны
- 09 мая, 2026
- 04:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив при отсутствии прогресса в переговорах с Ираном.
Как передает Report, об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.
"Мы можем вернуться к Project Freedom, если ничего не произойдет, но это будет уже Project Freedom plus", - сказал Трамп.
США начали операцию 4 мая, однако уже на следующий день американский лидер объявил о ее временной приостановке.
По словам Трампа, решение поставить инициативу на паузу было принято по просьбе Пакистана и ряда других стран.
