    В Нигерии жертвами нападения боевиков стали 14 человек

    В нигерийском штате Плато в результате нападения боевиков погибли 14 человек, в том числе три беременные женщины.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, вооруженные лица, прибывшие в штат, открыли огонь по находившимся поблизости людям, после чего начали обходить дома и расстреливать жителей.

    В результате атаки также пострадало большое число людей, однако точное количество раненых не уточняется.

    В регионе усилены меры безопасности. Правоохранительные органы заявили, что ситуация находится под контролем.

    Отмечается, что ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка.

    Нигерия на протяжении длительного времени страдает от атак вооруженных формирований, а также террористических группировок "Боко Харам" и ISWAP, являющейся западноафриканским подразделением ИГИЛ.

    Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 14 nəfər ölüb, yaralananlar var

