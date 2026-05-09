Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Германии заблокировали законопроект о выплате антикризисной премии в €1 тыс.

    • 09 мая, 2026
    Бундесрат Германии заблокировал законопроект о выплате антикризисной премии в размере 1 тыс. евро для работников страны.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

    По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль ранее обещали гражданам единовременную выплату на фоне энергетического кризиса.

    Согласно законопроекту, работодатели должны были перечислить сотрудникам по 1 тыс. евро единовременно и без налогообложения.

    Однако после решения Бундесрата реализация данной меры не состоится.

    Almaniya böhran əleyhinə min avroluq ödənişlə bağlı qanun layihəsini bloklayıb

