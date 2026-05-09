В Германии заблокировали законопроект о выплате антикризисной премии в €1 тыс.

Бундесрат Германии заблокировал законопроект о выплате антикризисной премии в размере 1 тыс. евро для работников страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль ранее обещали гражданам единовременную выплату на фоне энергетического кризиса.

Согласно законопроекту, работодатели должны были перечислить сотрудникам по 1 тыс. евро единовременно и без налогообложения.

Однако после решения Бундесрата реализация данной меры не состоится.