В Германии заблокировали законопроект о выплате антикризисной премии в €1 тыс.
- 09 мая, 2026
- 06:56
Бундесрат Германии заблокировал законопроект о выплате антикризисной премии в размере 1 тыс. евро для работников страны.
Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль ранее обещали гражданам единовременную выплату на фоне энергетического кризиса.
Согласно законопроекту, работодатели должны были перечислить сотрудникам по 1 тыс. евро единовременно и без налогообложения.
Однако после решения Бундесрата реализация данной меры не состоится.
