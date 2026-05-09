Дональд Трамп сообщил об активном изучении хантавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что хантавирус в настоящее время активно изучается американскими специалистами.

Как передает Report, об этом он сказал в беседе с журналистами.

"Судя по тому, что мы видим, всё, похоже, в порядке. Он (хантавирус - ред.) не так легко передается", - отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что вирус изучают эксперты, которые давно работают с подобными инфекциями и хорошо знают их особенности.

По его словам, в сравнении с COVID-19 хантавирус значительно сложнее передается от человека к человеку.