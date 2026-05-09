Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США нанесли новый удар по судну, связанному с наркотрафиком в Тихом океане

    Другие страны
    • 09 мая, 2026
    • 05:17
    США нанесли новый удар по судну, связанному с наркотрафиком в Тихом океане

    Американские военные нанесли очередной удар по судну, использовавшемуся для наркотрафика в восточной части Тихого океана.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети X.

    "Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении.

    По данным командования, в результате удара погибли два человека, еще один выжил.

    Южное командование также уведомило Береговую охрану США о необходимости задействовать поисково-спасательную систему.

    Отмечается, что американские военные в ходе операции не пострадали.

    Напомним, министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear по борьбе с наркокартелями в ноябре прошлого года.

    Пит Хегсет Борьба с наркоторговлей Тихий океан
    ABŞ Sakit okeanda narkotik vasitələri daşıyan daha bir gəmiyə zərbə endirib

    Последние новости

    06:23

    США ввели санкции против 10 лиц и компаний за помощь военным Ирана

    Другие страны
    05:45

    Трамп ожидает ответ Ирана на предложения США в ближайшие часы

    Другие страны
    05:17

    США нанесли новый удар по судну, связанному с наркотрафиком в Тихом океане

    Другие страны
    04:58

    Президент США допустил возобновление операции Project Freedom в Ормузском проливе

    Другие страны
    04:22

    В Нигерии жертвами нападения боевиков стали 14 человек

    Другие страны
    03:44

    Трамп заявил о возможной передислокации войск США из Германии в Польшу

    Другие страны
    03:16

    Трамп допустил возможность продления перемирия между Россией и Украиной

    Другие страны
    02:59

    FIA и Формула-1 согласовали изменения в техническом регламенте на 2027 год

    Другие страны
    02:20

    WSJ: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде

    Другие страны
    Лента новостей