США нанесли новый удар по судну, связанному с наркотрафиком в Тихом океане
- 09 мая, 2026
- 05:17
Американские военные нанесли очередной удар по судну, использовавшемуся для наркотрафика в восточной части Тихого океана.
Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети X.
"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении.
По данным командования, в результате удара погибли два человека, еще один выжил.
Южное командование также уведомило Береговую охрану США о необходимости задействовать поисково-спасательную систему.
Отмечается, что американские военные в ходе операции не пострадали.
Напомним, министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear по борьбе с наркокартелями в ноябре прошлого года.