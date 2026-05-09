    США ввели санкции против 10 лиц и компаний за помощь военным Ирана

    • 09 мая, 2026
    • 06:23
    США ввели санкции против 10 лиц и компаний за помощь военным Ирана

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против 10 физических лиц и компаний за предполагаемое содействие иранским военным в закупках оружия и технологий.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

    Под ограничения попали лица и компании, базирующиеся на Ближнем Востоке, в Азии и Восточной Европе. По версии Вашингтона, они содействовали поставкам оружия, а также сырья, используемого в производстве иранских беспилотников серии "Шахед" и в программе баллистических ракет.

    В санкционный список вошли, в частности, компании из Китая, Гонконга и ОАЭ, а также граждане Беларуси, Ирана и Китая.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против лиц и структур, которые, по мнению американских властей, снабжают иранских военных вооружением.

