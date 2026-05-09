США ввели санкции против 10 лиц и компаний за помощь военным Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 10 физических лиц и компаний за предполагаемое содействие иранским военным в закупках оружия и технологий.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Под ограничения попали лица и компании, базирующиеся на Ближнем Востоке, в Азии и Восточной Европе. По версии Вашингтона, они содействовали поставкам оружия, а также сырья, используемого в производстве иранских беспилотников серии "Шахед" и в программе баллистических ракет.

В санкционный список вошли, в частности, компании из Китая, Гонконга и ОАЭ, а также граждане Беларуси, Ирана и Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против лиц и структур, которые, по мнению американских властей, снабжают иранских военных вооружением.