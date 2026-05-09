Трамп ожидает ответ Ирана на предложения США в ближайшие часы
Другие страны
- 09 мая, 2026
- 05:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что может получить ответ Ирана на предложения Вашингтона по урегулированию конфликта уже в ближайшие часы.
Как передает Report, об этом он сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома.
"Я получу письмо, по-видимому, сегодня вечером. Так что посмотрим, как это пойдет", - сказал Трамп.
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью агентству Tasnim заявил, что Тегеран пока не направил ответ на предложение США по соглашению об урегулировании конфликта.
