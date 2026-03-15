Украина ввела санкции против лиц и компаний из РФ и Ирана

Украина ввела санкции против российских и иранских компаний и граждан, поддерживающих производство оружия в РФ.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что в список вошли 130 физических и 48 юридических лиц из этих двух стран, а также 10 паралимпийцев, воевавших против Украины. Среди них компании, причастные к поставкам компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета" и предприятия, которые вовлечены в производство ракетного комплекса "Орешник".

Также рестрикции коснулись компаний и граждан Ирана, причастных к изготовлению иранских дронов и ракет, которые применяются не только против Украины, но и на Ближнем Востоке.

"Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Мир должен делать гораздо больше, чтобы разрывать эти цепочки поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций", – отметил советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.