Ukrayna Rusiya və İrandan olan şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
- 15 mart, 2026
- 15:03
Ukrayna Rusiya Federasiyasında silah istehsalını dəstəkləyən Rusiya və İran şirkətlərinə və fərdi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Siyahıda bu iki ölkədən 130 fiziki və 48 hüquqi şəxs, eləcə də Ukraynaya qarşı döyüşən 10 paralimpiya idmançısı yer alır.
Bunlara "Kometa" seriyalı peyk naviqasiya avadanlığı üçün komponentlərin tədarükü ilə məşğul olan şirkətlər və "Oreşnik" raket sisteminin istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr daxildir.
Məhdudiyyətlər təkcə Ukraynaya qarşı deyil, həm də Yaxın Şərqdə istifadə edilən İran dronları və raketlərinin istehsalında iştirak edən İran şirkətlərinə və vətəndaşlarına da təsir göstərib.
15:51
Yalan xəbərlərə görə ABŞ-də bəzi kanallar bağlana bilərDigər ölkələr
15:26
Qazaxıstanda referendumda iştirak 64,43 faiz təşkil edib – YENİLƏNİB-2Region
15:21
İranın 153 səhiyyə müəssisəsi zərbələrə məruz qalıb, ölən və yaralananlar varRegion
15:18
Türkiyə 2 min kilometr məsafəli raket proqramı üzərində işləyirRegion
15:12
Fransa siyasətinə təsir edən yerli seçkilər keçirilirDigər ölkələr
15:03
14:52
Mehmet Fatih Kacır: PUA bazarının 65 faizi Türkiyənin əlindədirRegion
14:37
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda ikinci olub - YENİLƏNİBKomanda
14:26
