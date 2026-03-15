İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    • 15 mart, 2026
    Ukrayna Rusiya Federasiyasında silah istehsalını dəstəkləyən Rusiya və İran şirkətlərinə və fərdi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Siyahıda bu iki ölkədən 130 fiziki və 48 hüquqi şəxs, eləcə də Ukraynaya qarşı döyüşən 10 paralimpiya idmançısı yer alır.

    Bunlara "Kometa" seriyalı peyk naviqasiya avadanlığı üçün komponentlərin tədarükü ilə məşğul olan şirkətlər və "Oreşnik" raket sisteminin istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr daxildir.

    Məhdudiyyətlər təkcə Ukraynaya qarşı deyil, həm də Yaxın Şərqdə istifadə edilən İran dronları və raketlərinin istehsalında iştirak edən İran şirkətlərinə və vətəndaşlarına da təsir göstərib.

    Украина ввела санкции против лиц и компаний из РФ и Ирана

    15:51

    Yalan xəbərlərə görə ABŞ-də bəzi kanallar bağlana bilər

    Digər ölkələr
    15:26

    Qazaxıstanda referendumda iştirak 64,43 faiz təşkil edib – YENİLƏNİB-2

    Region
    15:21

    İranın 153 səhiyyə müəssisəsi zərbələrə məruz qalıb, ölən və yaralananlar var

    Region
    15:18

    Türkiyə 2 min kilometr məsafəli raket proqramı üzərində işləyir

    Region
    15:12

    Fransa siyasətinə təsir edən yerli seçkilər keçirilir

    Digər ölkələr
    15:03

    Ukrayna Rusiya və İrandan olan şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    14:52
    Video

    Mehmet Fatih Kacır: PUA bazarının 65 faizi Türkiyənin əlindədir

    Region
    14:37

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda ikinci olub - YENİLƏNİB

    Komanda
    14:26
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 6 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti