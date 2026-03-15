Токаев: Следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в 2029 году

Следующие президентские выборы в Казахстане состоятся в 2029 году в соответствии с действующей Конституцией.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о том, не является ли конституционная реформа подготовкой к транзиту власти, президент Казахстана отметил, что вокруг этой должности ведутся различные обсуждения, однако, поводов для беспокойства нет.

"Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе, - заверил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, учреждение должности Вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем.

"Я, как Президент, возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией - в 2029 году, - добавил Токаев.

Президент Казахстана также подчеркнул, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени.