Главы МИД Ирана и Франции обсудили ситуацию в Ормузском проливе
- 15 марта, 2026
- 13:48
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро позвонил своему иранскому коллеге Аббасу Арагчи.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, стороны обсудили военную операцию США и Израиля против Ирана.
Отмечается, что собеседники также затронули нестабильную ситуацию в Ормузском проливе на фоне боевых действий. Арагчи подчеркнул решимость Ирана защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность:
"Оборонительные меры Ирана направлены исключительно против военных баз и объектов ...(США и Израиля - ред.) в регионе и ни в коем случае не должны восприниматься как нападение на страны региона".
Министры также обсудили атаки Израиля на Ливан и провели консультации по ряду консульских вопросов.
