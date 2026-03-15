    Главы МИД Ирана и Франции обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    В регионе
    • 15 марта, 2026
    • 13:48
    Главы МИД Ирана и Франции обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро позвонил своему иранскому коллеге Аббасу Арагчи.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, стороны обсудили военную операцию США и Израиля против Ирана.

    Отмечается, что собеседники также затронули нестабильную ситуацию в Ормузском проливе на фоне боевых действий. Арагчи подчеркнул решимость Ирана защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность:

    "Оборонительные меры Ирана направлены исключительно против военных баз и объектов ...(США и Израиля - ред.) в регионе и ни в коем случае не должны восприниматься как нападение на страны региона".

    Министры также обсудили атаки Израиля на Ливан и провели консультации по ряду консульских вопросов.

    Əraqçi ilə Fransanın XİN rəhbəri Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə ediblər
    Iranian, French FMs discuss situation in Strait of Hormuz
    14:07

    Арагчи: Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников

    В регионе
    13:48

    Главы МИД Ирана и Франции обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    В регионе
    13:33

    Панахов: На референдуме в Казахстане наблюдается высокая активность

    Внешняя политика
    13:31

    Референдум в Казахстане признан состоявшимся

    В регионе
    13:18

    Токаев: Следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в 2029 году

    В регионе
    13:12

    Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию

    В регионе
    13:02
    Фото

    При ударе ВС РФ по карете скорой помощи в Харькове погибли двое медработников

    Другие страны
    12:54

    Антонелли стал победителем Гран-при Китая "Формулы-1"

    Формула 1
    12:45

    Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет

    В регионе
