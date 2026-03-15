Главы МИД Ирана и Франции обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро позвонил своему иранскому коллеге Аббасу Арагчи.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, стороны обсудили военную операцию США и Израиля против Ирана.

Отмечается, что собеседники также затронули нестабильную ситуацию в Ормузском проливе на фоне боевых действий. Арагчи подчеркнул решимость Ирана защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность:

"Оборонительные меры Ирана направлены исключительно против военных баз и объектов ...(США и Израиля - ред.) в регионе и ни в коем случае не должны восприниматься как нападение на страны региона".

Министры также обсудили атаки Израиля на Ливан и провели консультации по ряду консульских вопросов.