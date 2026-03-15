    При ударе ВС РФ по карете скорой помощи в Харькове погибли двое медработников

    При ударе ВС РФ по карете скорой помощи в Харькове погибли двое медработников

    В результате российского удара по автомобилю скорой медицинской помощи в Купянском районе Харьковской области Украины погибли два человека, еще один пострадал.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

    "Сегодня утром военнослужащие РФ нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался по дороге Великобурлукской громады", - говорится в сообщении.

    По информации ведомства, в результате обстрела ВС РФ медицинский техник и 27-летний фельдшер получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще один 53-летний медработник получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

    Russian shelling kills 2 emergency medics in Ukraine's Kharkiv region
    Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию

    При ударе ВС РФ по карете скорой помощи в Харькове погибли двое медработников

    Антонелли стал победителем Гран-при Китая "Формулы-1"

    Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет

    СМИ: Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА

    Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снег

    В регионах выпал снег, идут дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    СМИ: Раненый Моджтаба Хаменеи доставлен в Россию

    Телеканалу Real TV исполняется 8 лет

