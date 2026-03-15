При ударе ВС РФ по карете скорой помощи в Харькове погибли двое медработников

В результате российского удара по автомобилю скорой медицинской помощи в Купянском районе Харьковской области Украины погибли два человека, еще один пострадал.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня утром военнослужащие РФ нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался по дороге Великобурлукской громады", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате обстрела ВС РФ медицинский техник и 27-летний фельдшер получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще один 53-летний медработник получил многочисленные травмы и был госпитализирован.