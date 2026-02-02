В Китае казнили четырех человек, осужденных за наркоторговлю и похищение людей

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 08:57
    Власти КНР привели в исполнение смертный приговор четырем преступникам, занимавшимся продажей наркотиков и похищением людей.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    Казнь состоялась в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Согласно материалам следствия, злоумышленники совершили преступления и по таким статьям уголовного кодекса, как преднамеренное убийство, нанесение увечий, мошенничество, организация азартных игр и притонов.

    По официальным подсчетам, объем средств, незаконно полученных мошенниками, связанными с преступными кругами в Мьянме, превысил 29 млрд юаней (порядка $4,2 млрд по текущему курсу ЦБ КНР). Эти лица также связаны с производством и продажей порядка 11 т метамфетамина.

    В Китае действует жесткое законодательство в отношении распространения наркотиков. Максимальным наказанием за производство и продажу свыше 50 г героина может стать смертная казнь. Власти КНР также максимально сурово наказывают преступников, совершивших убийство или занимающихся торговлей людьми.

    Çində narkotik qaçaqmalçılığı və adam oğurluğunda təqsirli bilinən dörd nəfər edam edilib
