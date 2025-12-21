İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Belçikanın Baş naziri və müdafiə naziri Ukraynaya səfər edib

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 14:24
    Belçikanın Baş naziri və müdafiə naziri Ukraynaya səfər edib

    Avropa Birliyinin sammitindən sonra Belçikanın Baş naziri Bart De Vever müdafiə naziri Teo Frankenin müşayiəti ilə Ukraynaya səfər edib.

    "Report"un məlumatına görə, Franken bu barədə X sosial media platformasında yazıb.

    "A400M təyyarəsində Ukraynaya birlikdə. Xaricə (AB xaricində - red.) ilk səfərimiz", - paylaşımda deyilir.

    Daha əvvəl De Vever Belçika yurisdiksiyasında Rusiya aktivlərinin daimi bloklanmasını tam dəstəkləyib ki, bu da onun ölkəsinə bu vəsaitlərin yenidən investisiya qoyuluşundan uzun illər vergi toplamağa imkan verəcəkdi.

    Bu, Belçika büdcəsi üçün ildə təxminən 1-1,5 milyard avro gəlir gətirəcəkdi ki, bu da De Vever və Frankenin elan etdiyi kimi, Belçikanın NATO daxilində hərbiləşdirilməsi proqramı üçün çox vacibdir.

    Müharibənin əvvəlindən bəri Belçika Ukraynaya FN Herstal tərəfindən istehsal olunmuş sursat və kiçik silahlar, eləcə də dəniz dronlarının prototipləri və istehsal modelləri tədarük edib.

    Belçika Ukrayna
    Премьер и министр обороны Бельгии отправились в Украину

    Son xəbərlər

    14:43

    Vergi orqanlarında işləmək istəyən namizədlər üçün tеst imtаhаnı keçirilib

    Elm və təhsil
    14:42

    Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsi

    Elm və təhsil
    14:35

    PSJ-nin qapıçısı klubun tarixinə düşüb

    Futbol
    14:31

    Rusiya ordusu Donetskə zərbələr endirib, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    14:24

    Belçikanın Baş naziri və müdafiə naziri Ukraynaya səfər edib

    Digər ölkələr
    14:16

    Dumanla əlaqədar magistral yollarda görmə məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    13:51
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda dərman və tibbi vasitələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb

    İnfrastruktur
    13:33

    Almaniyalı müdafiəçi "Milan"a keçə bilər

    Futbol
    13:26

    Tailand Kamboca ilə atəşkəsin şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti