МИД Грузии назвал приоритеты председательства страны в ОЧЭС

Грузия в период председательства в Организации черноморского экономического сотрудничества будет уделять особое внимание вопросам транспортной доступности, устойчивого развития и укрепления сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

"Важно также повышение безопасности в Черноморском регионе, что является необходимым условием устойчивого и стабильного экономического развития государств-членов ОЧЭС", - отметили в ведомстве.

Отметим, что Грузия будет председателем ОЧЭС с 1 января 2026 года и в течение полугода.