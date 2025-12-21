Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Грузии назвал приоритеты председательства страны в ОЧЭС

    В регионе
    • 21 декабря, 2025
    • 14:48
    Грузия в период председательства в Организации черноморского экономического сотрудничества будет уделять особое внимание вопросам транспортной доступности, устойчивого развития и укрепления сотрудничества.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

    "Важно также повышение безопасности в Черноморском регионе, что является необходимым условием устойчивого и стабильного экономического развития государств-членов ОЧЭС", - отметили в ведомстве.

    Отметим, что Грузия будет председателем ОЧЭС с 1 января 2026 года и в течение полугода.

