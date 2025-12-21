МИД Грузии назвал приоритеты председательства страны в ОЧЭС
В регионе
- 21 декабря, 2025
- 14:48
Грузия в период председательства в Организации черноморского экономического сотрудничества будет уделять особое внимание вопросам транспортной доступности, устойчивого развития и укрепления сотрудничества.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.
"Важно также повышение безопасности в Черноморском регионе, что является необходимым условием устойчивого и стабильного экономического развития государств-членов ОЧЭС", - отметили в ведомстве.
Отметим, что Грузия будет председателем ОЧЭС с 1 января 2026 года и в течение полугода.
Последние новости
15:48
В Швеции проводится досмотр судна под флагом РФДругие страны
15:39
Ренато Марин стал самым молодым вратарем, сыгравшим за ПСЖ в XXI векеФутбол
15:26
Министру финансов Британии запретили посещать любимый паб из-за роста налоговДругие страны
15:14
Во Франции рассмотрят возможность проведения переговоров Путина и МакронаДругие страны
14:55
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих работать в налоговых органахНаука и образование
14:52
ГЭЦ проводит II этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтераНаука и образование
14:48
МИД Грузии назвал приоритеты председательства страны в ОЧЭСВ регионе
14:27
На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимостиЭкология
14:17