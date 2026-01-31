Азербайджан увеличил производство асфальта на 30,4%

В Азербайджане в 2025 году произведено 209 тыс. тонн асфальта.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 30,4% больше, чем в 2024 году.

В декабре 2025 года в стране произведено 38,6 тыс. тонн асфальта, что на 24% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 141,8 тыс. тонн асфальта, что на 15,4% меньше, чем в 2023 году.