Азербайджан увеличил производство асфальта на 30,4%
Промышленность
- 31 января, 2026
- 17:54
В Азербайджане в 2025 году произведено 209 тыс. тонн асфальта.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 30,4% больше, чем в 2024 году.
В декабре 2025 года в стране произведено 38,6 тыс. тонн асфальта, что на 24% меньше, чем годом ранее.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 141,8 тыс. тонн асфальта, что на 15,4% меньше, чем в 2023 году.
