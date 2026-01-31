Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан увеличил производство асфальта на 30,4%

    Промышленность
    • 31 января, 2026
    • 17:54
    Азербайджан увеличил производство асфальта на 30,4%

    В Азербайджане в 2025 году произведено 209 тыс. тонн асфальта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 30,4% больше, чем в 2024 году.

    В декабре 2025 года в стране произведено 38,6 тыс. тонн асфальта, что на 24% меньше, чем годом ранее.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 141,8 тыс. тонн асфальта, что на 15,4% меньше, чем в 2023 году.

    асфальт производство Госкомстат Азербайджана
    Azərbaycan asfalt istehsalını 30 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan boosts asphalt production by over 30%
