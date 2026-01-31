İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan asfalt istehsalını 30 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    • 31 yanvar, 2026
    • 16:37
    Azərbaycan asfalt istehsalını 30 %-dən çox artırıb

    Ötən il Azərbaycanda 209 min ton asfalt istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 30,4 % çoxdur.

    Təkcə 2025-ci ilin dekabr ayında ölkədə 38,6 min ton asfalt istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 24 % azdır.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 141,8 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 15,4 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi asfalt istehsal
    Азербайджан увеличил производство асфальта на 30,4%
    Azerbaijan boosts asphalt production by over 30%

    Son xəbərlər

    18:23

    Paytaxt üzrə ilk dəfə elektron qaydada eksternat imtahanları keçirilib

    Elm və təhsil
    18:09

    Rusiya hökuməti istehsalçılar üçün benzin ixracına qoyulan qadağanı ləğv edir

    Energetika
    17:59

    Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:57
    Foto

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib

    Fərdi
    17:53

    Ötən il Azərbaycan polad boru istehsalını 95 % artırıb

    Sənaye
    17:48
    Foto

    Türkiyədəki Azərbaycan icmasının üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    17:45

    Yaxın vaxtlarda Mayamidə ABŞ-Rusiya danışıqları başlayacaq

    Digər ölkələr
    17:33

    İran sanksiyalar götürüləcəyi təqdirdə ABŞ ilə enerji sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:27

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 120 nəfər tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti