Azərbaycan asfalt istehsalını 30 %-dən çox artırıb
Sənaye
- 31 yanvar, 2026
- 16:37
Ötən il Azərbaycanda 209 min ton asfalt istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 30,4 % çoxdur.
Təkcə 2025-ci ilin dekabr ayında ölkədə 38,6 min ton asfalt istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 24 % azdır.
2024-cü ildə Azərbaycanda 141,8 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 15,4 % azdır.
