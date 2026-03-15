İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Premyer Liqa: XXIV tura Qəbələdə yekun vurulacaq

    Misli Premyer Liqasında XXIV tura bu gün keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə Yevlax şəhər stadionunda "Kəpəz" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək.

    Qərb derbisi saat 15:00-da başlayacaq.

    Ardınca isə "Neftçi" səfərdə "Qəbələ"nin qonağı olacaq. Qəbələ şəhər stadionundakı bu matçın start fiti saat 18:00-da səslənəcək.

    Avrokuboklara iddialı "Turan Tovuz" 44 xalla turnir cədvəlinin üçüncü sırasında qərarlaşıb. 31 xalı olan "Neftçi" yeddinci, 17 xala malik "Kəpəz" isə onuncudur. Gəncəlilərdən 1 xal az toplayan "Qəbələ" isə on birinci yerdədir.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXIV tur

    15 mart

    15:00. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Ruslan Quliyev.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Qəbələ" – "Neftçi"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rəşad Əhmədov.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, daha əvvək keçirilən görüşlərdə "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Şamaxı" "Sumqayıt"ı (1:0), "Sabah" "İmişli"nu (5:0), "Qarabağ" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib.

