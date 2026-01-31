В Азербайджане за минувшие сутки задержаны около 60 правонарушителей
В Азербайджане 30 января были задержаны 59 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, за минувшие сутки также было выявлено 39 фактов, связанных с оборотом наркотиков, в 16 случаях обнаружены и изъяты незаконно хранящееся оружия и боеприпасы.
