    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны около 60 правонарушителей

    Происшествия
    • 31 января, 2026
    • 18:15
    В Азербайджане 30 января были задержаны 59 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    По данным ведомства, за минувшие сутки также было выявлено 39 фактов, связанных с оборотом наркотиков, в 16 случаях обнаружены и изъяты незаконно хранящееся оружия и боеприпасы.

    Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb
