В Азербайджане за минувшие сутки задержаны около 60 правонарушителей

В Азербайджане 30 января были задержаны 59 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, за минувшие сутки также было выявлено 39 фактов, связанных с оборотом наркотиков, в 16 случаях обнаружены и изъяты незаконно хранящееся оружия и боеприпасы.