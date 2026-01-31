Энергосистема Киевской области восстанавливается

На данный момент критическая инфраструктура Киевской области Украины восстановлена, а возвращение света в дома происходит постепенно с учетом технической безопасности сетей.

Как передает Report, об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"В Киевской области энергосистема работает в режиме восстановления. В результате каскадной аварии были применены экстренные отключения электроэнергии. По состоянию на данный момент критическая инфраструктура области восстановлена, а возвращение света в дома происходит постепенно - с учетом технической безопасности сетей", - написал он.

По его словам, такой режим необходим, чтобы не допустить перегрузки системы и повторных сбоев.

Помимо этого в Киеве восстановлено движение на всех ветках столичного метрополитена, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Метрополитен вернулся к работе в обычном режиме на всех трех линиях. Восстановлено движение поездов на "красной" линии между станциями "Лесная" – Академгородок", интервал – 6 мин. Также восстановлен интервал между поездами на "синей" линии согласно графику – 6 мин", – говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.