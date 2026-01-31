Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Мозамбике число умерших от холеры выросло до 48

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 18:45
    В Мозамбике число умерших от холеры выросло до 48

    По меньшей мере 12 человек скончались за сутки от холеры в Мозамбике, что увеличило число жертв до 48.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения Мозамбика.

    Одновременно количество новых случаев заболевания опасным недугом выросло за 24 часа на 135 до 3 449 со времени начала эпидемии в сентябре 2025 года, свидетельствует ведомство. Из этого общего количества 1 576 случаев приходится на Нампула и 1 334 - на Тете, оба города расположены в центральной части страны.

    Во время предыдущей эпидемии (октябрь 2024 года - июль 2025 года) было зарегистрировано 4 420 случаев заражения холерой, из них - 3 590 в Нампуле.

    По словам министра здравоохранения страны Уссени Иссе, для борьбы с холерой власти закупили за границей 3,5 млн доз вакцины. Поставлена задача решить проблему периодических эпидемий холеры к 2030 году.

    Мозамбик холера
