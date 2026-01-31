Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Президент Румынии получил в 2025 году подарки примерно на €10 тыс.

    Президент Румынии Никушор Дан получил в 2025 году подарки на сумму примерно в €10 тыс.

    Как передает Report, список даров, полученных в ходе протокольных мероприятий и сданных в оценочную комиссию в 2025 году, опубликован на сайте президентской администрации

    Самым дорогим из них была фотография короля Великобритании Карла III с автографами британского монарха и его жены, королевы Камиллы, оцененная комиссией в €3,5 тыс. Среди презентов также вышитая на шелке корейская картина с традиционным символом династии Чосон стоимостью €968.

    Глава государства получил также предметы церковной утвари, фарфоровые сервизы, альбомы, монеты и даже галстук - всего 40 предметов. Наименее ценными оказались три картины из Молдавии, каждая из которых была оценена примерно в €5.

    Все подарки переданы в хранилище президентской администрации.

