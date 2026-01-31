Президент Румынии получил в 2025 году подарки примерно на €10 тыс.

Президент Румынии Никушор Дан получил в 2025 году подарки на сумму примерно в €10 тыс.

Как передает Report, список даров, полученных в ходе протокольных мероприятий и сданных в оценочную комиссию в 2025 году, опубликован на сайте президентской администрации

Самым дорогим из них была фотография короля Великобритании Карла III с автографами британского монарха и его жены, королевы Камиллы, оцененная комиссией в €3,5 тыс. Среди презентов также вышитая на шелке корейская картина с традиционным символом династии Чосон стоимостью €968.

Глава государства получил также предметы церковной утвари, фарфоровые сервизы, альбомы, монеты и даже галстук - всего 40 предметов. Наименее ценными оказались три картины из Молдавии, каждая из которых была оценена примерно в €5.

Все подарки переданы в хранилище президентской администрации.