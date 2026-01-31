Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    NYT: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 19:34
    NYT: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу

    Лидеры европейских стран на рабочем ужине в Брюсселе подготовили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что после того, как Трамп "шокировал весь мир угрозами причинить Европе экономическую боль, унижением ее политиков и резкой критикой их ценностей", лидеры европейских стран составили план действий. В нем предлагается спокойно реагировать на будущие провокации американского президента, а также угрожать ввести ответные пошлины. Кроме того, планируется работать над снижением военной и экономической зависимости Европы от Вашингтона, превратившегося в ненадежного союзника.

    Согласно сведениям источников, премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече предлагала продолжать диалог с президентом США, канцлер Германии Фридрих Мерц выступал за быстрое принятие мер по снижению экономической зависимости от Соединенных Штатов, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна продемонстрировать Вашингтону готовность дать отпор и за счет этого добиться уважения Трампа.

    Газета охарактеризовала план европейцев как "относительно смелый, но все еще довольно абстрактный", отметив, что он стал примером того, что "европейские лидеры как никогда раньше усилили давление на Трампа на словах, однако еще только пытаются подкрепить свои заявления действиями".

    Европа Дональд Трамп США Фридрих Мерц Джорджа Мелони
