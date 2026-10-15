Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Азербайджан
- 15 октября, 2026
- 20:09
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Азербайджан и отправился в Ташкент.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.
"Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой продуктивный рабочий визит в Азербайджан. В Международном аэропорту имени Гейдар Алиев его провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица. Президент Узбекистана отправился в Ташкент",- говорится в сообщении.
President Shavkat #Mirziyoyev has concluded his productive working visit to #Azerbaijan. At Heydar Aliyev International Airport, he was seen off by Shahin Mustafayev, Deputy Prime Minister of Azerbaijan, and other officials. The President of #Uzbekistan departed for #Tashkent. https://t.co/cmmViOs9ZS— Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) October 15, 2026