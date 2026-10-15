Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Азербайджан

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 20:09
    Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Азербайджан

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Азербайджан и отправился в Ташкент.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

    "Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой продуктивный рабочий визит в Азербайджан. В Международном аэропорту имени Гейдар Алиев его провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица. Президент Узбекистана отправился в Ташкент",- говорится в сообщении.

    Шавкат Мирзиёев Шахин Мустафаев Официальный визит в Азербайджан Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb
    Uzbek President Shavkat Mirziyoyev concludes working visit to Azerbaijan
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей