İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 20:15
    Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycana işgüzar səfərini başa çatdırıb və Daşkəndə yola düşüb.

    Bu barədə "Report" prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    "Prezident Şavkat Mirziyoyev Azərbaycana məhsuldar işgüzar səfərini başa çatdırıb. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında onu Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Özbəkistan Prezidenti Daşkəndə yola düşüb", - məlumatda bildirilib.

    Şavkat Mirziyoyev Şahin Mustafayev Özbəkistan Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Азербайджан
    Uzbek President Shavkat Mirziyoyev concludes working visit to Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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