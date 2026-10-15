Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb
- 15 oktyabr, 2026
- 20:15
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Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycana işgüzar səfərini başa çatdırıb və Daşkəndə yola düşüb.
Bu barədə "Report" prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
"Prezident Şavkat Mirziyoyev Azərbaycana məhsuldar işgüzar səfərini başa çatdırıb. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında onu Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Özbəkistan Prezidenti Daşkəndə yola düşüb", - məlumatda bildirilib.
President Shavkat #Mirziyoyev has concluded his productive working visit to #Azerbaijan. At Heydar Aliyev International Airport, he was seen off by Shahin Mustafayev, Deputy Prime Minister of Azerbaijan, and other officials. The President of #Uzbekistan departed for #Tashkent. https://t.co/cmmViOs9ZS— Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) October 15, 2026