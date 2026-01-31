Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Баку впервые проведены экстернатные экзамены в электронной форме

    Наука и образование
    • 31 января, 2026
    • 18:33
    В Баку впервые проведены экстернатные экзамены в электронной форме

    В Баку для лиц, не сумевших завершить обучение в общеобразовательных школах по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования в предыдущие годы, были проведены экстернатные экзамены в электронной форме.

    Об этом Report сообщили в Государственного агентстве по дошкольному и общему образованию.

    На экзаменах, организованных в средних общеобразовательных школах №10, 158, 229, 263 и школе-лицее №220 столицы, экстерны продемонстрировали свои знания по 11 предметам. Лица, обучавшиеся в русском секторе, дополнительно сдавали экзамен еще по 1 предмету (азербайджанский язык).

    Представители Управления образования города Баку наблюдали за процессом экзамена.

    Отметим, что для участия в экстернатных экзаменах зарегистрировались в общей сложности 1 497 человек, из которых 371 обучавшийся в предыдущие годы в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению, не смогли получить общее среднее образование, и 1 126 человек - полное среднее образование.

    Экстернатная форма обучения направлена на создание условий для лиц, не сумевших по различным причинам завершить обучение, сдать выпускные экзамены и получить аттестат. Лица, успешно сдавшие экстернатные экзамены, получат право участвовать в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, для получения аттестата об общем среднем и полном среднем образовании.

    ГЭЦ экстернат экзамены среднее образование
    Paytaxt üzrə ilk dəfə elektron qaydada eksternat imtahanları keçirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:52

    Энергосистема Киевской области восстанавливается

    Другие страны
    18:45

    В Мозамбике число умерших от холеры выросло до 48

    Другие страны
    18:33

    В Баку впервые проведены экстернатные экзамены в электронной форме

    Наука и образование
    18:27

    На Мадагаскар обрушился мощный тропический циклон "Фития"

    Другие страны
    18:15

    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны около 60 правонарушителей

    Происшествия
    18:09
    Фото

    В Шахдаге состоялся Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту

    Индивидуальные
    17:54

    Азербайджан увеличил производство асфальта на 30,4%

    Промышленность
    17:39

    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    17:38

    Американо-российские переговоры начнутся в ближайшее время в Майами

    Другие страны
    Лента новостей