    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    • 31 января, 2026
    • 17:39
    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц

    В Азербайджане 30 января задержаны и переданы по назначению 120 человек, находившихся в розыске.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    Среди задержанных 76 человек разыскивались в качестве должников.

    Лента новостей