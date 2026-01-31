В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц
Происшествия
- 31 января, 2026
- 17:39
В Азербайджане 30 января задержаны и переданы по назначению 120 человек, находившихся в розыске.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Среди задержанных 76 человек разыскивались в качестве должников.
Последние новости
19:13
Президент Румынии получил в 2025 году подарки примерно на €10 тыс.Другие страны
18:52
Энергосистема Киевской области восстанавливаетсяДругие страны
18:45
В Мозамбике число умерших от холеры выросло до 48Другие страны
18:33
В Баку впервые проведены экстернатные экзамены в электронной формеНаука и образование
18:27
На Мадагаскар обрушился мощный тропический циклон "Фития"Другие страны
18:15
В Азербайджане за минувшие сутки задержаны около 60 правонарушителейПроисшествия
18:09
Фото
В Шахдаге состоялся Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спортуИндивидуальные
17:54
Азербайджан увеличил производство асфальта на 30,4%Промышленность
17:39